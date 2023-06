Arte & cultura per dire "no" al Nodino

"Un giorno speciale attende il bellissimo borgo medievale di Collestrada, mentre si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere". E’ l’annuncio dell’iniziativa del coordinamento di comitati e associazioni contro la realizzazione del "Nodino", fissata per domenica pomeriggio alla terrazza di Collestrada. "Un’occasione che unisce l’arte, la cultura e la consapevolezza sociale, con il borgo che si trasformerà infatti in un cantiere di idee rivolte al futuro presentando il primo di una serie di eventi". Il titolo è "Snodiamoci, un altro futuro è possibile". "Con il Nodino – ricordano i comitati – l’intera area interessata alla costruzione, si trasformerebbe in un enorme cantiere edile per anni a venire, trasformandola in una cicatrice perenne sul volto del nostro territorio".