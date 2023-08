Art Bonus La Peschiera torna bella "Il mecenatismo come buona pratica"

La “generosità“ dell’Art Bonus fa tornare bella anche la Peschiera di san Matteo degli Armeni. Ieri la cerimonia della riconsegna del monumento presenti, tra gli altri, il sindaco Andrea Romizi, gli assesosri Leonardo Varasano e Otello Numerini. Il restauro del monumento, per un importo di poco superiore agli 11mila euro, è stato possibile grazie alla generosità dei mecenati Gabriele Berardi, Morenita Camponetti, Armando Flores Rodas, Nuvoletta Giugliarelli Mordivoglia, Luca Nicolelli Fulgenzi, Consorzio Auto Revisioni (Palmerini Group), Irena Ristic, Roberto Rizzo, Stefania Troiani, Fabrizio Valmonti.

La “Peschiera”, o “Pescaia” come è descritta dalle fonti storiche, è ciò che resta dell’orto- giardino, inaugurato nel 1632 da monsignor Iacopo Oddi, divenuto da poco nuovo proprietario del complesso di San Matteo. Descritto come luogo di delizie dal Macinara, ornata da “limoni, lemoncelli, gielsomini di Catalogna et altre piante nobilissime“, la Peschiera, all’epoca con un assetto architettonico diverso da quello attuale, era “piena d’acqua col pesce dentro, et in mezzo sotto al portico dentro nel muro vi sta un mostro marino che tiene a mandritta un bastone in mano, et alla sinistra una pietra, e per bocca usciva un raggio d’acqua“. "Abbiamo deciso di contribuire al restauro – spiegano i mecenati – perché amiamo la nostra città e siamo affezionati ai suoi beni". Soddisfatto il sindaco: "Art bonus - dice Romizi - è come una sorta di “danza” che coinvolge quattro componenti: il bene da una parte ed il mecenate dall’altra, ma anche gli uffici comunali, che sono stati capaci di trasmettere alla città il senso di una missione, ed i restauratori, autentico patrimonio nazionale".

Silvia Angelici