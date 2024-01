“Ars Contemporanea“. Sul festival cala il sipario: "Successo ed entusiasmo"

Chiude il sipario alla grande la sesta edizione del festival Ars Contemporanea che ha avuto tema 2024 le “Isole culturali”. "Guardandomi attorno – spiega Gianluca Brundo – mi sono reso conto che sempre più viviamo “relegati”, per chi ne apprezzi il fondamento, in isole culturali e che per passare da un’isola all’altra occorre “attraversare il deserto”, un deserto che cresce senza sosta. Per questa edizione si è pensato di sviluppare, essendo quella che viviamo un’epoca per molti versi buia, questo tema delle “Isole Culturali”, nei vari settori del cinema, del teatro, della musica, dei libri, attraverso ospitalità di personalità rilevanti e la produzione di spettacoli e concerti. Come ideatore e organizzatore nutro però, forte, un’ultima speranza, la più dolce e la più delicata, quella nei bambini. In loro è tutta la mia gioia, la mia meraviglia, la purezza e la fantasia di un mondo, a cui per fortuna ancora un po’ appartengo, da preservare e difendere".

Ieri l’ultimo appuntamento dedicato allo “Isole culturali nelle comunità artistiche”: al Caffè Contemporaneo è stato presentato il libro “Omicidio al 14 rosso” di Donatello Alunni Pierucci (autore e regista) presentato da Jean Luc Bertoni. Ed ancora applausi per il concerto per Arpa di Elisabetta Stanghellini a cui è seguita la presentazione del libro di Umberto Berlenghini, della Direzione Cinema e Serie TV RAI, “Witness 3. Il cinema al banco dei testimoni” (Porto Seguro).

Tra gli ospiti anche Oscar Farinetti. L’imprenditore ha spiegato le sue 10 mosse, 10 consigli, raccontando a sua volta alcune storie di vita vissuta: quella dei giovani rivoluzionari del Maggio ’68 che immaginarono il futuro e quella di Marilyn Monroe che non riuscì a costruirselo; quella di Che Guevara che tentò di cambiarlo e quella di Andy Warhol che volle trasfigurarlo o di Miles Davis che riuscì a colorarlo.

E altri episodi ancora, finendo con una riflessione su ciò che letteralmente lo alimenta, il futuro: il cibo, che unisce tradizione e innovazione, piacere immediato del gusto e valore permanente della sapienza gastronomica.

