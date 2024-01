"Arroganza e mancanza di dialogo". FdI non appoggerà il Tardani-bis

"In questi quattro anni il sindaco Tardani ha dimostrato di seguire metodi arroganti, presunzione e mancanza di dialogo. Il gruppo dirigente di Fratelli d’Italia non appoggerà mai la sua ricandidatura anche perché non sono stati affrontati i problemi reali di Orvieto che sono la debolezza del sistema sanitario, la crisi del trasporto ferroviario e il fenomeno del calo demografico". Umberto Garbini, presidente del Consiglio comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia indica la posizione che il suo partito seguirà in vista delle elezioni amministrative, al termine di un quadriennio in cui la crisi politica della maggioranza di centrodestra è stata una costante, seppur mai ufficializzata in Consiglio comunale. "In realtà – dice Garbini – ci sono stati movimenti importanti in Consiglio, tra cui l’entrata nel gruppo misto del capogruppo della lista che aveva sostenuto il sindaco (Alessio Tempesta ndr) e altri strani passaggi di casacca su quali si farà chiarezza a tempo debito", ha detto riferendosi alla consigliera Beatrice Casasole. La frattura nella maggioranza è in realtà insanabile dal 2019 e Garbini la motiva non solo con "l’incapacità" di Tardani di attuare scelte amministrative efficaci per rilanciare Orvieto, ma anche di aver preso iniziative sbagliate. "Sul rinnovo dei vertici della fondazione Faina – dice – il ministro della Cultura Sangiuliano ha deciso di sostiture il presidente Daniele Di Loreto che invece ha dimostrato di essere un fuoriclasse, rimettendo in piedi un ente disastrato. Decisione presa perché il sindaco ha inviato una lettera al ministro con la quale ha chiedeva di non rinnovare l’incarico a Di Loreto". Non solo, ma anche la battaglia per la riapertura del tribunale sarebbe "fuffa". "Ho verificato personalmente – dice – che Orvieto non è mai stata inserita nella graduatoria nazionale delle città per le quali si ipotizzano riaperture".

Cla.Lat.