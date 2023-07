Arrivano i soldi per aiutare lo sport Verrà rifatto l’impianto di atletica

A segnalare le pessime condizioni in cui versa la pista di atletica della città erano stati nei mesi scorsi associazioni, politici, o semplici utenti dell’area sportiva dove si allenano anche personaggi dello sport come Giovanni Faloci, campione italiano nel lancio del disco. Ora la Provincia di Perugia investirà 200 mila euro per il restyling della pista di atletica ’Angiolo Monti’: serviranno per lavori di ripristino e funzionalizzazione delle attrezzature stabili, con interventi sul tappetino di rivestimento della pista e negli spogliatoi.

Il caso dell’impianto era finito anche nel consiglio provinciale, col consigliere tifernate Filippo Schiattelli che aveva presentato una mozione votata all’unanimità, nei mesi scorsi inoltre l’esponente regionale della Lega Valerio Mancini aveva sollecitato agli enti soluzioni urgenti. "Annunciamo dunque un intervento molto atteso che va a riconoscere e valorizzare l’attività sportiva che caratterizza la pista di atletica tifernate, dove si allenano quotidianamente centinaia di giovani e nella quale continuano a fiorire talenti sulle orme di Giovanni Faloci, pluricampione italiano di lancio del peso e olimpionico a Tokyo da tanti anni di casa nell’impianto", sottolineano il sindaco Luca Secondi e l’assessore Riccardo Carletti.

Già nei prossimi giorni il Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia della provincia di Perugia inizierà la progettazione dell’intervento, che è stato finanziato nel bilancio di previsione 2023-2025 dell’ente. "Tra le tante esigenze alle quali la Provincia da costantemente risposta con una programmazione che tiene conto delle priorità di intervento in tutto il territorio di competenza – sottolinea la consigliera Letizia Michelini - era doveroso pensare alla pista di atletica con un investimento adeguato, che testimoniasse l’attenzione con cui l’ente guarda alla promozione dello sport, ma riconoscesse anche nella giusta maniera l’impegno su questo versante del comune di Città di Castello e la qualità del lavoro rivolto ai giovani che viene portato avanti nell’impianto". Realizzata dalla Provincia sul terreno di proprietà del Comune grazie alla concessione del diritto di superficie per 50 anni stipulata nell’aprile del 1996, la pista di atletica ’Angiolo Monti’ è stata concessa in uso all’amministrazione tifernate che ne garantisce pulizia, custodia e sorveglianza.