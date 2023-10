Arriva lo stop su alcol e rumore. Norme più rigide nelle zone ’calde’. Multe fino a 5mila euro ai locali

Fin qui si è sempre proceduto con le cosiddette ‘ordinanze contingibili e urgenti’, grazie alle quali per un periodo limitato, si potevano sottoporre le zone più a rischio della città a misure restrittive su degrado, alcol e sicurezza. D’ora in poi però i Comuni potranno farlo con un regolamento, grazie al quale andranno individuate zone sensibili che potranno essere sottoposte in modo definitivo a restrizioni di varia natura, con sanzioni ai locali da 800 fino a un massimo di 5mila euro. Oppure con divieti specifici concernenti l’apertura di nuovi locali per i quali non sarà più sufficiente una semplice ‘Scia’ e validi anche per quelli già esistenti. Tutto questo grazie all’approvazione ieri in Consiglio regionale del disegno di legge proposto dalla Giunta, dal titolo "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - norma di abrogazione" che contempla al suo interno la modifica il testo unico del commercio già approvata dall’Assemblea nel marzo 2022 e che adesso verrà ulteriormente integrata.

Il riferimento immediato su Perugia è quello relativo a Fontivegge, quartiere che ogni giorno è alle prese con problemi di ordine pubblico e criminalità. Quali dunque le novità? Come accennato viene data l’opportunità alle amministrazioni comunali di intervenire in modo ‘strutturale’, adottando regolamenti ad hoc con i quali si potranno individuare in modo permanente i quartieri più sensibili o a rischio, una sorta di zone rosse, e poi a questi applicare norme restrittive sul commercio che riguardano orari, limitazioni sulle vendite, rumore e quant’altro. E l’altro elemento nuovo è che queste regole potranno essere applicate non soltanto a chi apre un locale nuovo, ma anche a quelle già esistenti che dovranno sottostare o adeguarsi alle nuove restrizioni. Tutto per mettere a disposizione delle Amministrazioni locali strumenti per far fronte alle problematiche determinate dalla presenza di attività commerciali, nella maggiore parte dei casi gestite da cittadini stranieri. Qualora non venissero rispettati i regolamenti, con queste modifiche, si potranno applicare sanzioni amministrative, da un minimo di 800 euro a un massimo di 5.000 euro, misura che fin qui, prima della modifica della legge sul commercio, non era contemplata. "Ricordiamo che le disposizioni introdotte dalla Legge di modifica promossa dal consigliere Paola Fioroni – afferma la Lega di Perugia- e approvate a marzo 2022, oltre a garantire l’autonomia territoriale nella definizione dell’assetto di regolamentazione nel commercio, intendono consentire alle amministrazioni comunali di contemperare la libertà di esercizio dell’attività economica con motivi imperativi di interesse generale, in cui rientrano la salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente, sicurezza, tutela dei consumatori, contrasto al degrado urbano e tutti quegli aspetti che incidono negativamente sulla qualità della vita dei cittadini".

M.N.