Arriva la sterzata di Fora: "Elezioni, sto con Romizi"

Andrea Fora fa il “trasformista“: in Consiglio regionale sta all’opposizione, eletto nelle liste del centrosinistra, alle comunali del 2024 decide di allearsi col centrodestra. Senza scordare che è componente di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi non certo alleato delle forze di governo nazionali e regionali. Così ieri ha rotto gli indugi e sui social ha annunciato con chi schierarsi. E cosi ieri ha rotto gli indugi e sui social dichiara di aderire al progetto del centrodestra. "Con Andrea Romizi – scrive Fora ( foto) – abbiamo deciso di percorrere insieme la strada per Perugia 2024 all’insegna dell’innovazione. I prossimi 5 anni vedranno Perugia proiettarsi nel futuro, rigenerare intere aree dei nostri quartieri. Perugia è questo, può esserlo di più". "Ecco – ha aggiunto –, io e Andrea vogliamo costruire un progetto che metta insieme le migliori energie della città, anche con idee diverse, per il bene dei perugini. Ci siamo a lungo confrontati in questo periodo e abbiamo trovato sintonia su molti temi strategici per Perugia. Ci sono cose da migliorare rispetto al passato, azioni buone da portare a compimento, progetti nuovi da intraprendere". Una decisione che di certo non piace a Perugia Civica di Nilo Arcudi che ha apertamente dichiarato di essere contrario all’entrata di Fora nel centrodestra. "È ovvio che questo non può essere il mio percorso; ed è altrettanto ovvio che fin da subito sarò personalmente al lavoro, assieme a quei partiti, movimenti, associazioni e a tutti quei cittadini che ci vorranno stare, per la costituzione di una casa comune alternativa a questa destra e che però al tempo stesso non si riconosce nella continuità dell’opposizione spesso settaria di questi anni", commenta il segretario regionale di Azione, Giacomo Leonelli. Michele Nucci