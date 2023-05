Arriva la mappatura sonora del quartiere Filmati, fotografie e interviste ai residenti

Un laboratorio sul paesaggio sonoro e audiovisivo urbano completamente dedicato al quartiere di San Sisto, a Perugia, per capire come suona il presente e il futuro della zona per i cittadini. Si chiama AmMappa e sarà a cura dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, che da domani al 13 sarà operativa sul posto, grazie alle sedi del Teatro Brecht e della Biblioteca Penna che la ospiteranno, con gli studenti del corso di Etica della comunicazione del Biennio di Brand Design territoriale, tenuto dal professor Moreno Barboni che li coordina. L’iniziativa che si realizza nell’ambito del progetto Scossa (sistema cultura open San Sisto arte) realizzato dal Consorzio Abn in partenariato con il Comune e l’associazione I Rioni di San Sisto, con il sostegno della Fondazione Perugia. Referente per le attività di “welfare culturale” del progetto di quartiere è Beatrice Ripoli, direttrice artistica del centro di produzione teatrale Fontemaggiore. I lavori del laboratorio intensivo procederanno ad una mappatura mediante riprese sonore, fotografiche, cinematografiche e video, tramite tre gruppi dedicati condotti dai docenti, ognuno dei quali affronterà anche il tema della geografia umana e della memoria urbana tramite interviste concordate e interviste sul campo nei luoghi vissuti dagli abitanti e dai personaggi del quartiere.