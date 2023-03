Arriva il via libera al nuovo mulino Il Comune ordina di demolirlo Ma il Tar dà ragione al proprietario

Il Comune ordina di "demolire" i lavori per realizzare il mulino, ma il Tar da ragione al proprietario e l’amministrazione viene condannata al pagamento delle spese. La vicenda si sviluppa in una piccola frazione a Passignano sul Trasimeno dove stanno costruendo un mulino con magazzino e laboratorio per lo stoccaggio e lavorazione dei prodotti agricoli, nella zona di Castel Rigone e per farlo la Società ha presentato al Comune istanza per il rilascio del permesso. Nella richiesta era stata prevista anche la realizzazione di tre serre prive di opere di fondazione. Poi il Comune di Passignano ha assentito la realizzazione delle opere e i lavori relativi sono tuttora in corso. Ma a seguito di operazioni di controllo del cantiere ad opera dei Carabinieri forestali a marzo 2021 quei lavori vengono classificati "qualificabili come bonifica agraria … in parziale difformità dal permesso di costruire … perché in esso non rappresentate".

In particolare, i Carabinieri hanno accertato che "nella porzione est della stessa particella 16, veniva eseguito un livellamento di terreno di riporto derivante dallo scavo delle opere eseguite, non indicato negli elaborati progettuali approvati". Così il Comune di Passignano ha ordinato al proprietario dapprima la sospensione dei lavori, con ordinanza del 28 marzo 2022 e, successivamente, la rimessione in pristino dei lavori iniziati. Ora il Tar ha stabilito che tali opere costituiscono attività edilizia eseguibile senza titolo abilitativo "i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola, effettuati con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori dell’azienda agricola interessata dagli interventi, da effettuare comunque nel rispetto dell’assetto morfologico e paesaggistico locale". Il Tribunale amministrativo ha dunque accolto il ricorso avverso all’ordinanza presentato dall’azienda agricola con conseguente annullamento dell’ordinanza stessa e quindi i lavori potranno regolarmente ripartire. Le spese, seguendo la soccombenza, sono state poste a carico del Comune di Passignano del Trasimeno nella misura di duemila euro. Da specificare che il Comune non si era costituito contro il ricorso del privato.