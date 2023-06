Arriva il ’Teatrino viaggiante’

TERNI – Visiterà Terni, Narni, Acquasparta e San Gemini il "Teatrino Viaggiante", teatro mobile e itinerante che replica, in scala, il Teatro "Manini" di Narni. La prima edizione del "Teatrino Viaggiante" ha la direzione artistica di Francesco Montanari e Davide Sacco e la collaborazione di Energy Solutions che ha curato la realizzazione. "Il Teatrino Viaggiante sarà un vero e proprio teatro, costruito da Luigi Sacco sul modello dei teatri ottocenteschi – spiega Palazzo Bazzani – Ha dimensioni 5 metri per 5, è alimentato a pannelli solari e costruito interamente in legno. Il sipario è stato invece cucito a mano dalla sartoria del terziere Fraporta di Narni che ha replicato nei dettaglio quello originale del Manini". Ieri l ’inaugurazione al Festival Narni Città Teatro a piazza San Bernardo. Il Teatrino verrà poi rimontato in Piazza della Repubblica a Terni, domenica 25, infine raggiungerà Acquasparta e San Gemini.