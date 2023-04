Arriva il nuovo Postamat "Ha vinto Melezzole"

MONTECCHIO – "Uno straordinario obiettivo raggiunto, una promessa mantenuta verso questa comunità, per contrastare l’isolamento e la riduzione dei servizi". Così il sindaco di Montecchio, Federico Gori, commenta l’attivazione del Postamat nella frazione di Melezzole. "Non si tratta di una scelta casuale o improvvisata – spiega il primo cittadino – ma è legata alla constatazione del trend in corso relativo alle chiusure bancarie. Abbiamo pensato che Melezzole potesse essere baricentrica rispetto a Baschi ed Avigliano Umbro e relativamente vicino a Todi. In controtendenza rispetto a ciò che sta accadendo in molte delle realtà marginali con l’installazione del Postamat presso l’ufficio postale di Melezzole abbiamo raggiunto un importante obiettivo, che contribuisce a migliorare la vivibilità in questa piccola ma vitale frazione di montagna. Al di là dei residenti – aggiunge il sindaco – si offre anche un servizio ai camminatori del Cammino dei Borghi Silenti e a tutti i turisti che visitano il nostro territorio. Siamo veramente orgogliosi e soddisfatti di aver mantenuto anche questa promessa, dunque, per i nostri cittadini e per tutti coloro che scelgono di visitare i nostri meravigliosi borghi".