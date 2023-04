Arriva il mercato degli agricoltori Rigenerazione urbana e qualità in tavola

Piazza Puletti, area di fronte a Palazzo Gallenga di recente riqualificata dal Comune di Perugia, ospiterà un mercato agricolo settimanale della Cia: si chiamerà “[email protected]: Mercato Agricolo dell’Augusta” e si svolgerà ogni venerdì dalle 11 fino alle 19 o fino alle 21 per eventi particolari. Il mecato taglia il nastro proprio a partire da questo venerdì. L’attribuzione alla Cia dell’area pubblica per un giorno alla settimana avrà efficacia temporanea (un anno) e sperimentale, come previsto dal regolamento comunale del commercio su aree pubbliche. Il Comune informa che poiché piazza Puletti è stata richiesta dalla CIA solo per la giornata del venerdì, resta possibile per altri soggetti eventualmente interessati svolgere analoghe iniziative nelle altre giornate disponibili. Un’iniziativa per supportare le aziende locali e rigenerare un quartiere.