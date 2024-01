Arriva il dossier sui rifiuti: "Serve più collaborazione su gestione e differenziata"

Arriva dal Trasimeno la fotografia sulla situazione dei rifiuti in Umbria. Con numeri, scenari, criticità e sviluppi del sistema di raccolta e gestione. Torna L’EcoForum sull’economia circolare dei rifiuti. Legambiente Umbria, venerdì 16 febbraio, dà appuntamento a cittadini, amministratori e addetti ai lavori al Teatro Mengoni di Magione. La settima edizione del dossier umbro, derivato dall’omonimo rapporto nazionale di Legambiente, mira a porre in evidenza le criticità e le virtuosità della gestione dei rifiuti urbani.

Si tratta di un momento di analisi e di confronto aperto a tutti i portatori di interesse. Lo scopo è quello di analizzare, valorizzare e premiare l’impegno delle amministrazioni comunali che eccellono nella raccolta differenziata e sollecitare al contempo Comuni e Regione, e in generale i cittadini, a condividere l’obiettivo di una gestione sostenibile dei rifiuti. Saranno presentati dati e numeri aggiornati sulla produzione e sulla raccolta dei rifiuti in Umbria. Ad aprire i lavori, alle 10, saranno la direttrice di Legambiente Umbria, Brigida Stanziola; il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini e Cristian Betti, presidente Trasimeno Servizi Ambientali. A seguire, Alessandra Santucci, Arpa Umbria, fornirà il quadro generale e i dati della raccolta differenziata nei diversi comprensori della nostra regione.

Sono previste tre sessioni di lavoro dedicate a buone pratiche, filiere dei materiali ed economia circolare e sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sui canali social della associazione.

Spiega il tutto Maurizio Zara, presidente Legambiente Umbria: "Ogni anno cerchiamo e raccontiamo chi in Umbria sta facendo o ha fatto esperienze interessanti, che danno concretezza ai concetti dell’economia circolare. In questa edizione parleremo come al solito di buone pratiche, dai comuni che riorganizzano i servizi di raccolta, come quelli del Trasimeno che in questi mesi si sono distinti positivamente, all’attivismo dal basso delle associazioni come Legambiente e non solo, che realizzano un autentico audit del servizio di gestione rifiuti, fino alle buone pratiche dalle aziende che si raccontano con il loro bilancio di sostenibilità. Parleremo poi del riciclo e del riuso, come quello del tessile, che si fa anche con le esperienze delle cooperative sociali, ma che necessitano di una riflessione di una organizzazione di filiera che manca pressoché totalmente nella pianificazione regionale umbra". La giornata si concluderà con la presentazione del Rapporto Comuni Ricicloni 2023 e con la successiva consegna degli attestati ai comuni umbri vincitori. Intervengono i sindaci dei Comuni premiati.