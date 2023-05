Arriva Art Cafè La nuova sfida di UmbriaLibri

"Una nuova tappa della sperimentazione di UmbriaLibri: affiancare agli appuntamenti tradizionali eventi ‘speciali’ di impostazione quasi monotematica". Così il direttore artistico Angelo Mellone (foto sopra) lancia la nuova sfida di “UmbriaLibri Art Cafè“ che per due lunghe giornate ricrea nell’acropoli le atmosfere di un caffè letterario degli anni Trenta. L’appuntamento è per domani e domenica dell’Ex Borsa Merci – Centro Servizi Camerali Alessi in via Mazzini 10 e per tutto il pomeriggio di domenica, alla Sala delle Colonne di Palazzo Graziani in Corso Vannucci. Filo conduttore, prosegue Mellone, "sarà il racconto delle ‘vite d’artista’: protagonisti eccezionali della storia culturale italiana raccontati da narratori d’eccezione".

E così per due giorni andrà in scena una narrazione corale dove storici, divulgatori, critici d’arte, esploreranno il rapporto tra arte e vita, fra le biografie dei grandi innovatori e il prodotto della loro creatività, partendo dall’antica Roma fino agli artisti-rockstar contemporanee. Il programma si apre domani alle 11 con Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma con “I bassifondi del barocco“, alle 12 sarà la volta di Umberto Broccoli, storico e divulgatore tv, con “Il genio di Apollodoro di Damasco“, nel pomeriggio alle 16 il critico e scrittore Fulvio Abbate parlerà de “Il Sogno Mario Schifano“, alle 16.45 Federica Gentile, conduttrice radiofonica, racconterà “Andy Warhol & Rolling Stones“ e alle 17.30 Edith Gabrielli, direttore generale del Vive (Vittoriano e Palazzo Venezia a Roma) spiegherà come “Salvare il salvabile. Tutelare l’arte nelle guerre e nelle catastrofi“. La giornata si chiude alle 18.15 con Luca Beatrice, critico d’arte e già curatore delle mostre di Palazzo della Penna, su “L’artista come Rockstar“.

La giornata di domenica si apre alle 11 con Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale, su “La parabola del Perugino“, quindi il restauratore Antonio Forcellino parlerà di “Raffaello vs Michelangelo“. Poi l’attenzione si sposta a Palazzo Graziani: alle 16 Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e opinionista, presenterà “Le VocaAzioni Di Carmelo Bene“, alle 17 Costantino D’Orazio, critico d’arte e saggista, parlerà di “Caravaggio Criminale“, per finire alle 18 con Giordano Bruno Guerri (foto sotto) scrittore e storico del XX secolo, su “Gabriele D’annunzio“ introduce Alessandro Campi.

"La direzione artistica – aggiunge Mellone – è di estendere UmbriaLibri nel tempo e nello spazio. Stiamo definendo le tappe dello ‘scrittore residente’ e perfezionando accordi con nuovi festival e iniziative già consolidate. Per creare in Umbria una rete culturale legata al libro come fatto sociale, esperienza popolare e persino attrattore turistico".

Sofia Coletti