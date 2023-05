Arrestato mentre spaccia Bloccato un ragazzo che vende cocaina nel bar

GUBBIO

I Carabinieri della Stazione di Gubbio hanno messo a segno un altro importante colpo nella lotta alle sostanze stupefacenti, in particolare per quanto riguarda lo spaccio. Stavolta con modalità abbastanza ’originali’ rispetto alla consueta attività. I militari hanno infatti arrestato un ragazzo di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati di questo genere bloccandolo nelle vicinanze di un bar dove stava spacciando droga mentre beveva un cocktail.

Il tutto grazie ad un’operazione condotta nella serata di sabato 27 maggio in abiti civili, dai militari del locale Comando Arma e da quelli dell’Aliquota Operativa della Compagnia; il ragazzo, però, era da tempo sotto l’occhio dei Carabinieri, che ne seguivano movimenti e spostamenti per identificarne il luogo di spaccio. Dopo aver rintracciato una stanza di un’affittacamere del centro come appoggio, i militari hanno scelto di seguire l’uomo al fine di chiarire quali fossero i luoghi utilizzati per le attività criminose, individuati appunto nei locali del centro storico eugubino. Così, sabato sera, il soggetto è stato notato mentre si muoveva in un bar, in compagnia di altri coetanei mentre intratteneva brevi conversazioni con altri giovani, che si avvicinavano per poi allontanarsi. Una mossa non sfuggita ai militari.

Intorno alle ore 22, in uno di questi rapidi incontri, il 24enne veniva visto cedere della sostanza contenuta in un involucro ad un altro giovane eugubino. Appostati a pochi metri, i Carabinieri sono prontamente intervenuti identificando spacciatore ed acquirente, ritrovando la sostanza ceduta e recuperando 9 involucri di cellophane contenenti cocaina in suo possesso, alcuni dei quali gettati via dal ragazzo al fine di limitare le proprie responsabilità. La perquisizione si è poi allargata alla camera in uso al giovane, al cui interno sono stati trovati altri 20 involucri di cocaina oltre ad altri 30 grammi della stessa sostanza, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi, un coltello con lama di 12 centimetri e più di 2000 euro in contanti. Di conseguenza, i Carabinieri hanno tratto in arresto il ragazzo, con l’accusa del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Giudice del Tribunale di Perugia, al termine del rito celebrato per direttissima, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.