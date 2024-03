Arrestato in casa della moglie. Non poteva avvicinarsi dopo le violenze familiari

Uomini violenti, incapaci di fermarsi anche davanti ad un divieto imposto dalla legge. Ancora una volta nel territorio umbro – come in tutta Italia – arriva una storia che si somma alle altre decine e decine e che sembrano tutte somigliarsi, amplificando un fenomeno che fa paura. Appena poche ore fa i carabinieri della stazione di Magione hanno arrestato, in flagranza del reato, un 48enne del luogo, per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo era già stato denunciato in stato di libertà, lo scorso dicembre, a seguito di maltrattamenti contro familiari o conviventi e a suo carico, l’autorità giudiziaria, aveva emesso il provvedimento con cui gli era stato imposto il divieto di avvicinamento alla moglie.

Un caso difficile – come spesso accade in queste situazioni – perché non sempre le vittime trovano la forza e il coraggio di denunciare e così, i referti medici si sommano ma le denunce non arrivano. Arrivano però le segnalazioni dalla rete che di parenti e amici o conoscenti che si attivano e così anche le strutture e i centri antiviolenza che operano sui territori per rendere sempre più sicura la via denuncia e la speranza di un futuro migliore lontano da una violenza che mette paura. Perché come nel caso di questo arresto a Magione sono stati i carabinieri ad intervenire nel corso di un servizio perlustrativo e hanno sorpreso l’indagato all’interno dell’abitazione della coniuge quando gli era stato vietato mettere piede in quella casa. Cercava forse l’ennesimo incontro, il chiarimento, il pretesto per una nuova lite e invece i militari lo hanno arrestato in flagranza e trattenuto all’interno delle camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri di Perugia, in attesa della celebrazione del rito "direttissimo", conclusosi con la convalida dell’arresto. Il 48enne, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto trasferito nella casa circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine ricordano che il numero "rosa" 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno con assoluta garanzia di anonimato. I casi di violenza che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze dell’Ordine.