Arrestato il frate condannato per violenza sessuale

Cosimo Damiano Muratori, frate francescano 79enne, da anni in missione in Sudamerica, prima in Guatemala e poi in Nicaragua, appena sbarcato all’aeroporto di Fiumicino, si è trovato di fronte gli investigatori della squadra mobile di Perugia che gli hanno notificato la misura cautelare e lo hanno arrestato. È stato condannato in via definitiva per violenza sessuale aggravata, avvenuta nel 2009, ai danni di una donna perugina che all’epoca dei fatti aveva 29 anni. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, sulla scorta della denuncia, il frate, mentre si trovava in missione in Nicaragua come referente di un’organizzazione cattolica non governativa, ha palpeggiato costretto con violenza ad atti sessuali la vittima, in particolare palpeggiamenti. La donna avrebbe dovuto trascorrere un periodo di sei settimane in Guatemala per operare come volontaria.

Il frate è stato processato in Italia perché gli atti di indagine gli erano stati notificati in occasione di una brevissima presenza ad Assisi. Circostanza, quella della notifica, che ha reso così legittimo il giudizio da parte del tribunale di Perugia, in primo e in secondo grado, quindi in Cassazione, dove il ricorso presentato dal difensore dell’imputato, l’avvocato Luca Gentili, era stata respinta rendendo definitiva la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusioni rimasti fino ad ora non eseguita.

Ma proprio in questi giorni, fra Muratori è stato espulso dal Nicaragua, dove nel frattempo si era trasferito, su disposizione dell’autorità locale. Non per la condanna definitiva, quanto, secondo quanto riferiscono i media locali, per le sue prese di posizione antigovernative. In particolare, avrebbe sostenuto l’opposizione del vescovo Rolando Alvarez, a far salire a bordo di un aereo che stava portando negli Stati Uniti gli oppositori del presidente Daniel Ortega. Da questa posizione, espressa durante un’omelia, il provvedimento che ha avuto esecuzione immediata. E subito esecutiva è diventata la sentenza che ha portato in carcere il religioso. Il suo difensore lo incontrerà nei prossimi giorni in carcere per valutare eventuali iniziative da intraprendere se non altro per l’età del detenuto.