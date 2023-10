Arrestato dalla Polfer a Foligno: 15 ovuli di eroina trovati

Vede gli agenti della polizia ferroviaria e cerca di evitare il controllo. Gli uomini della Polfer, però, intercettano lo strano “movimento“ è lo raggiungono. Lui, identificato poi per un 32enne di origini nigeriane, alla richiesta dei documenti, poco lontano dalla stazione di Foligno, ha subito mostrato nervosismo e insofferenza. Tanto che, temendo potesse nascondere qualcosa, i poliziotti hanno deciso di sottoporlo a perquisizione. E la “sorpresa“ non è mancata: l’uomo è stato trovato in possesso di una confezione di succo di frutta al cui interno erano stati nascosti 15 ovuli di sostanza polverosa, risultata essere stupefacente tipo eroina. Il 32enne, inoltre, è stato trovato anche con due telefoni cellulari e quattro schede sim, verosimilmente utilizzati nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Accompagnato presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per le attività di rito, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione del pubblico ministero, tradotto presso la casa di reclusione di Spoleto, dove è recluso a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, come pure i telefoni cellulari e le schede sim che gli agenti hanno trovato in possesso del 32enne di origini nigeriane.