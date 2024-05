Arrestato con 50 grammi di cocaina. In Italia da pochi giorni come “turista“

TERNI Arrivato in Italia come turista all’inizio del maggio, un albanese 22enne incensurato è stato arrestato dagli agenti della sezione antidroga in quanto trovato in possesso di 50 grammi di cocaina già suddivisi in dosi. Anche questa volta sono stati i residenti del quartiere Cospea, che avevano notato movimenti sospetti, ad avvisare la polizia. Gli agenti dell’antidroha hanno quindi controllato la zona, nontando un ragazzo che, arrivato in auto nel quartiere, scendeva dall’abitacolo, prendeva degli involucri in un barattolo nascosto nel cespuglio, li nascondeva negli slip e ripartiva, dopo avere rimesso a posto il barattolo.

Dopo alcuni metri, il giovane è stato fermato dagli agenti che gli hanno trovato addosso 20 involucri di cocaina, altri 30 erano nel barattolo nascosto nel cespuglio, per un totale di 50 grammi di cocaina. L’autorità giudiziaria ha quindi disposto l’arresto l’arresto e il trasferimento in carcere del 22enne in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha confermato la custodia in carcere, mentre il processo è stato fissato il 2 luglio. Il giovane, con l’aiuto di un’interprete, ha dichiarato di essere arrivato in Italia come turista all’inizio di maggio e di essere senza fissa dimora.