Arrestato 25enne

TERNI Arrestato dai carabinieri lo scippatore in monopattino. i militari lo hanno fermato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. In manette un 25enne marocchino, irregolare in Italia, pregiudicato. Lo straniero, a metà settembre scorso, era già stato denunciato dai carabinieri per lo scippo di una catenina in oro indossata da una 57enne straniera, lungo il centralissimo Corso Vecchio. L’arrestato è ritenuto responsabile anche di un secondo scippo avvenuto il giorno seguente, per l’occasione nell’altrettanto centralissima via Roma. Secondo quanto ricostruito dall’Arma il giovane, che era solito avvicinare le proprie vittime a bordo di un monopattino, aveva strappato dal collo di un’altra signora ben due collane in oro. Nel pomeriggio di mercoledì i militari hanno rintracciato il venticinquenne all’interno di un esercizio pubblico di viale Brin, già oggetto di un recente provvedimento di chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Per lo scippatore in monopattino, incastrato dalle testimonianze e dalle immagini della videsosorveglianza, si sono aperte le porte del carcere di vocabolo Sabbione.