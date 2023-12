Arrestato 23enne

FOLIGNO Pusher della droga da sballo arrestato dagli agenti del commissariato di Foligno, coordinati dal vicequestore aggiunto Adriano Felici e da quelli della squadra mobile di Perugia, con l’ausilio dei cani antidroga. L’operazione che ha portato in manette un 23enne è scattata all’alba di venerdì. Il giovane era stato posto sotto osservazione dalla polizia, monitorandone gli spostamenti e le abitudini quotidiane. Da lì era stata individuata l’abitazione dove il pusher riforniva diversi giovani del circondario. All’interno della stessa, sono stati rinvenuti oltre 80 grammi di hashish, numerose pasticche di mdma e di ecstasy, 70 grammi di ketamina, 50 francobolli di Lsd, una padella con tracce evidenti di polvere bianca utilizzata per la preparazione dello stupefacente, un bilancino di precisione nonché denaro contante, verosimile provento dellom spaccio. Un quantitativo di droga che, sul mercato, avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro. È possibile che il giovane fosse stato un rifornitore del mercato di spacciatori locali. Una sorta di ‘livello superiore’ della catena. La serrata lotta allo spaccio di droga aveva portato nei mesi scorsi al fermo in flagranza di reato di giovanissimi pusher nei pressi di note discoteche folignati.