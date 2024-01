Arrestato 19enne albanese per spaccio di droga a Terni

TERNI Un 19enne di origine albanese, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga. Già da alcuni giorni all’Arma erano giunte segnalazioni sulla presenza sospetta di un giovane che smerciava stupefacenti in centro storico. Il giovane è stato notato dai militari in via Lungonera Savoia mentre cedeva due dosi di cocaina, ad un 46enne. Fermato e perquisito, il 19enne è risultato in possesso di altre 7 dosi di cocaina, occultate negli slip, e di 350 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il giudice gli ha imposto il divieto di dimora a Terni.