Arrestati tre minorenni Accusati di aver rapinato e picchiato un giovane

Una sorta di agguato invece di una compravendita. Agganciato sui social, rispondendo a un suo annuncio con il quale metteva in vendita delle sigarette elettroniche, poi pestato per quelle stesse sigarette e il portafoglio. Colpi con un casco da moto, pugni e calci di fronte alla scuola di San Martino in Colle. A pestare un giovanissimo dei coetanei ancora minorenni. Almeno secondo le indagini condotte dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Perugia che sono intervenuti su richiesta di due colleghi fuori servizio che per primi hanno bloccato il gruppetto di minorenni, ritenuti i responsabili della rapina.

Secondo quanto riferito dal giovane vittima del pestaggio, era stato contattato via social da un coetaneo, identificato poi per un 17enne con precedenti penali, che si era dimostrato interessato all’acquisto delle sigarette elettroniche che metteva in vendita attraverso la piattaforma dedicata. Concordato l’incontro, appunto nel parcheggio di San Martino in Colle, il venditore non ha fatto in tempo a incontrare il presunto acquirente che, secondo il suo racconto, è stato aggredito alle spalle, colpito con un casco fino a farlo cadere.

Una volta a terra, gli aggressori si sarebbero accaniti su di lui con calci e pugni. Botte poi indirizzate anche a un amico intervenuto in aiuto del ragazzo. Con sigarette elettroniche e portafoglio della vittima, i tre si sarebbero quindi allontanati per essere individuati poco dopo dai poliziotti. Dopo averli perquisiti, gli agenti hanno rinvenuto la refurtiva e il casco presumibilmente utilizzato per colpire. Sentito della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Flaminio Monteleone, la polizia ha disposto l’arresto dei tre, tutti con precedenti, per il reato di concorso in rapina pluriaggravata mentre sono stati denunciati a piede libero per i reati di concorso in lesioni aggravate dal numero delle persone e dall’uso di uno strumento atto ad offendere. Di conseguenza, sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida. Il ragazzo aggredito, stato affidato alle cure dei medici del Santa Maria della Misericordia per le ferite riportate.