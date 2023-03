"Arrestatelo o mi ammazzerà" Botte e minacce dall’ex compagno che le entra in casa di notte

È dovuta scappare di casa, la sua. È dovuta tornare nella città d’origine perché il suo ex fidanzato non le dà pace, tra minacce e botte. E, come se non bastasse, con lui che entra nell’appartamento, arrampicandosi sul balcone e rompendo le finestre. Sabato mattina, dopo l’ennesima “infrazione“, la donna 33 anni, è fuggita e ha chiesto a un avvocato del Foro di Perugia di presentare denuncia ai carabinieri per suo conto. L’ennesima. La 33enne è terrorizzata: teme che la furia dell’uomo possa sfociare in un’aggressione fatale, che, insomma, possa ucciderla. L’ultimo episodio, si legge nella denuncia, risale alla notte tra venerdì e sabato. Intorno alle quattro, l’uomo è entrato nell’appartamento alzando la serranda e approfittando di un vetro da lui stesso rotto per aprire la finestra. La donna, che in 17 secondi di video (allegato alla denuncia) ha avuto il sangue freddo di filmare l’intrusione, ha provato a difendersi. L’ex compagno l’ha aggredita con violenza, prima verbalmente, poi fisicamente. Le ha strappato via il cellulare per assicurarsi che non chiamasse i soccorsi, le ha dato uno schiaffo e l’ha colpita con un secchio che lei aveva preso in mano per proteggersi. L’uomo ha anche tolto di mezzo tutte le chiavi per “imprigionarla“.

Alla donna è rimasta la voce: ha iniziato a urlare per richiamare l’attenzione dei vicini, nonostante fossero le quattro di notte. E ha funzionato, almeno per il momento: l’uomo, temendo l’arrivo delle forze dell’ordine, è fuggito. Nella denuncia presentata ai carabinieri la donna chiede "con urgenza assoluta di valutare l’applicazione di misure cautelari" nei confronti dell’ex compagno "poiché teme per la sua stessa vita e ha fondato timore di essere uccisa". Come detto non è la prima denuncia che la donna presenta: alla fine dello scorso mese di dicembre ne aveva presentata un’altra nella quale raccontava "minacce, percosse, lesioni personali, violazione di domicilio e aggressioni, sia fisiche che verbali".

Nel corso di una precedente intrusione la donna era stata aggredita "con calci e pugni" mentre l’ex compagno le gridava "io ti ammazzo". La 33enne ha raccontato ai carabinieri di essere stata derubata in più di un’occasione, di essere stata costretta "ad avere rapporti sessuali con lui – racconta nella precedente denuncia – contro la mia volontà". Lei non poteva uscire perché, la minacciava l’ex, avrebbe "lasciato in una pozza di sangue" i suoi amici: "O mia o di nessuno", le ripeteva. Le “rubava“ le chiavi di casa cosicché lei, temendo di non poter rientrare, non usciva proprio. E, ancora, per metterla in cattiva luce con la sua famiglia, inviava ai parenti foto che la ritraevano nuda: "Mi convinceva che tra di noi – raccontava la donna ai carabinieri a fine dicembre – il problema fossi io, facendomi sentire perennemente a disagio e spaventata, costringendomi a non uscire di casa". Un calvario. Al quale per ora la donna ha dovuto mettere fine fuggendo da Perugia e dalla sua casa. Con l’appello alle forze dell’ordine, scritto nero su bianco sull’ennesima denuncia, a intervenire al più presto per evitare il peggio.

AnnA