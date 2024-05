Arrestata nonna-spacciatrice 84 anni, un chilo di coca in casa

Il controllo è nato per caso. Tutto è iniziato per una presunta fuga di gas e si è concluso con l’arresto di una donna ternana di 84 anni, che è accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a cui sono stati trovati in casa 900 grammi di cocaina. Andiamo per ordine. è giovedì e nella tarda mattinata i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni vengono chiamati a intervenire in seguito alla segnalazione di una possibile perdita di gas in un condominio del centro. Attività di routine, insomma. E invece no, perché nell’eseguire le verifiche nello stabile, al piano seminterrato delle cantine, all’interno di un locale, i vigili hanno rinvenuto alcune tracce “sospette“. Sono stati, quindi, chiamati a verificare la situazione i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo che erano in servizio in zona proprio per attività connesse alla prevenzione dello spaccio. Sul posto anche i militari del Nucleo Forestale di Stroncone, che avevano un’attività in corso in collaborazione con un’unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili di Roma - Santa Maria di Galeria. È stata quindi identificata la proprietaria del locale dove erano state rinvenute le tracce sospette e l’attività di ricerca è stata estesa anche all’abitazione della donna, 84 anni in pensione e gravata da numerosi precedenti. E lì, nell’appartamento, i carabinieri hanno trovato la “sospresa“: sono stati rinvenuti 900 grammi di cocaina, materiale utile per il confezionamento delle dosi e quattro bilancini di precisione. Lo stupefacente e tutto quanto potesse essere utilizzato per il confezionamento delle dosi è stato posto sotto sequestro dai carabinieri.

Per l’anziana è così scattato l’arresto e la collocazione ai domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Terni. Venerdì, poi, è stato celebrato il rito direttiissimo, all’esito del quale il giudice ha deliberato nei confronti della donna l’obbligo di dimora a Terni e di permanenza domiciliare in orario serale-notturno. Secondo i carabinieri, i 900 grammi di cocaina sequestrata, una volta suddivisi in dosi e immessi su pizza, agli ordinari prezzi del mercato clandestino, avrebbero potuto fruttare ben oltre 50mila euro.