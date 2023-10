Arredo urbano, via al piano. Guidano i commercianti

Flessibile è l’ aggettivo che accompagna, in vista del traguardo, il nuovo piano per l’arredo urbano che tanto ha fatto discutere: andrà in discussione il 30 ottobre in consiglio comunale con l’obiettivo, per dirla con il Comune di rendere "Assisi ancora più bella" per l’ottavo centenario francescano del 2026 e gli anni a seguire. Piano che è stato oggetto di un incontro pubblico alla presenza della giunta e di molti consiglieri, dei dirigenti comunali, del professor Fabio Forlani, presidente del corso di laurea in Economia e management del turismo e dei presidenti delle associazioni di categoria Confcommercio e Fast. La proposta di piano è stata illustrata dal dirigente ingegner Matteo Castigliego, dal sindaco Stefania Proietti e dal presidente del consiglio Donatella Casciarri, con un intervento anche dell’architetto Paola Falini. Sono state accolte integrazioni, alcune in tempo reale formulate dagli operatori (per esempio sulle serrande) consentendo così di arricchire la proposta di provvedimento calandola ancora di più sulle esigenze concrete delle attività commerciali. Del resto, come sottolineato dal sindaco Proietti il nuovo piano dell’arredo urbano costruito secondo criteri di qualità e flessibilità, rappresenta uno strumento importante per valorizzare le attività commerciali del centro storico legate al turismo. Chiariti anche alcuni dubbi su questioni ritenute dirimenti quali l’esposizione nelle bacheche, le occupazioni di suolo pubblico, i contributi per adeguamento. Con il Comune di Assisi metterà a disposizione una cifra complessiva di 150.000 euro sotto forma di avviso pubblico per contributi agli esercenti per le spese di adeguamento al nuovo piano dell’arredo urbano per gli anni 2024 e 2025. Anche le autorizzazioni per l’uso di suolo pubblico avranno un unico iter.