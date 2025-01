Arpal, nominato il commissario straordinario Luigi Rossetti

PERUGIA - "Le politiche del lavoro rivestono un ruolo centrale nel programma di governo della Giunta regionale e il nostro intento è di favorire rinnovati percorsi di sviluppo e positive forme di coesione sociale, oltre che garantire i diritti fondamentali di cittadine e cittadini": è quanto affermato dall’assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Francesco De Rebotti, informando che la Giunta regionale ha nominato il direttore regionale Luigi Rossetti, commissario straordinario di Arpal,(Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro) con funzione di direttore generale e presidente del Cda e del consiglio di amministrazione. "L’obiettivo di migliorare le competenze e creare un’occupazione di qualità per le donne e gli uomini umbri, con particolare riferimento ai giovani, per contribuire così alla crescita della competitività del sistema produttivo, – spiega De Rebotti – è uno degli assi centrali delle politiche regionali, anche in virtù della gestione delle risorse derivanti da PNRR, Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e fondi strutturali della programmazione (21-27)".

De Rebotti ha sottolineato che l’Arpal è l’ente preposto a coordinare la rete pubblico/privata di servizi per il lavoro che deve operare sotto la governance pubblica.