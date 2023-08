"Arpal, Bori (Pd): pressing a Perugia per tutelare qualcuno?"

"Chissà se il consigliere regionale Tommaso Bori del Pd, in totale spregio delle previsioni di legge, abbia interesse ad interferire eo influenzare il conferimento di incarichi responsabilità da parte del vertice amministrativo dell’Agenzia Arpal, ovvero potrebbe sembrare che egli abbia interesse a tutelare singole posizioni di specifiche persone (“rumors” ai quali, si intende, io non credo minimamente), ovvero ancora sia in possesso di elementi di conoscenza tale che lo inducano a ritenere che gli attuali funzionari incaricati come responsabili non abbiano capacità e competenze professionali per ricoprire quella posizione, cosa che in tutta franchezza mi pare inverosimile anche alla luce delle specifiche competenze professionali del Consigliere Bori stesso, sì elevate, ma pur sempre confinate nel campo della medicina". A dirlo l’assessore regionale Michele Fioroni (foto), in risposta "alle numerosissime interrogazioni e accessi agli atti sull’attività dell’Arpal che provengono, con cadenza settimanale, dal consigliere Tommaso Bori".