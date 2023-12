Aronc e Ovus, mano tesa in corsia

"La nostra mission è sempre stata quella di sostenere la radioterapia oncologica di Perugia, ma da quando abbiamo deciso di ampliare la nostra attività di volontariato a tutto il territorio regionale e in altri ambiti, Aronc - Amici della radioterapia e oncologia clinica ha aderito a una richiesta dal reparto di chirurgia pediatrica di Perugia. Di intesa con il comitato scientifico è stata ritenuta opportuna per chiudere il 2023 in maniera positiva". La donazione è avvenuta in accordo con l’associazione Ovus di Corciano. In particolare, Aronc ha donato due armadietti doppi per la degenza ospedaliera, quattro poltrone letto per le madri che assistono i figli e due televisori da 46 pollici per allietare la permanenza dei piccoli pazienti. Ovus, invece, ha offerto due console videogame per i bambini degenti. Alla cerimonia di donazione oltre al presidente di Aronc, Manlio Bartolini, c’erano anche il professore Ernesto Maranzano, vicepresidente del comitato scientifico di Aronc, Massimo Curini, presidente di Ovus, e i volontari dell’azienda donatrice. Per l’azienda ospedaliera di Perugia, presenti il direttore sanitario Arturo Pasqualucci e il direttore della struttura complessa di chirurgia pediatrica, Marco Prestipino.