Armi alla Municipale In fase di elaborazione il nuovo regolamento

Da oggi sarà in fase di elaborazione un apposito regolamento per l’armamento della polizia locale. L’annosa questione della dotazione di armi agli agenti era sempre stata guardata con sospetto a Città di Castello, eppure nella commissione consiliare si parlerà proprio di questo. L’organismo “Affari Istituzionali“ valuterà il regolamento di sicurezza urbana "e la predisposizione da parte della polizia locale dei presidi per svolgere le funzioni", precisa il Comune. "Tutto ciò non va considerato come un elemento a contrasto della criminalità o quant’altro, è semplicemente un’analisi dei servizi che possono essere svolti, con o senza l’armamento, dalla polizia. La commissione – chiarisce il sindaco Luca Secondi – ha un aspetto meramente tecnico e funzionale. Non c’è una guerra da combattere, ma c’è da svolgere nel miglior modo un servizio". Così Secondi ha precisato ieri in una nota dopo la presa di posizione del centrodestra che parlava di "una grande vittoria della Destra per una battaglia durata più di vent’anni a favore delle esigenze di sicurezza dei cittadini". I consiglieri comunali Andrea Lignani Marchesani, Elda Rossi e Riccardo Leveque hanno spostato l’asse della questione sul piano politico e il sindaco, a stretto giro di posta, ha voluto replicare criticando "la strumentalizzazione demagogica della materia". Infine Lignani, Rossi e Leveque chiedono il "perché di questa accelerazione… Non era forse più sostenibile ignorare una legge regionale vigente e un evidente aumento di eventi criminosi più o meno gravi...?".