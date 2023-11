’Armati’ e con soldi falsi. Denunciati tre giovani

MARSCIANO – Due giovani appena maggiorenni e un minorenne di 14 anni: gironzolavano al parco come fanno tanti giovani e adolescenti della loro età. Il problema è che avevano con sé soldi poi risultati falsi, una mazza da baseball e un flaconcino di spray urticante. Ora sono finiti nei guai e, probabilmente, la faccenda non finisce qui perché i Carabinieri che li hanno fernato e scoperti vogliono ovviamente vederci più chiaro. Capire perché girassero per Marsciano ’armati’ e individuare la provenienza del denaro fasullo, poi trovato anche in casa di uno dei tre.

Tutto comincia quando i Carabinieri della Stazione di Marsciano, nel corso di un servizio finalizzato all’attività di prevenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, fermano i tre. Un controllo necessario nei confronti dei giovani, un 18enne, un 19enne ed un 14enne, in quanto notati aggirarsi con fare sospetto in uno dei principali parchi del Comune. All’atto del controllo i tre giovani sono stati trovati appunto in possesso di una mazza da baseball, uno spray urticante al peperoncino e con una banconota da 200 euro risultata poi essere contraffatta. La successiva perquisizione domiciliare, operata dai militari nell’abitazione di uno dei maggiorenni, ha consentito inoltre il rinvenimento di 1.570 euro in banconote di vario taglio, la cui autenticità è apparsa dubbia. I tre ragazzi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, poiché presunti responsabili di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e di detenzione di monete contraffatte. Le banconote sono state poste sotto sequestro.