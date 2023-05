Aria di ballottaggio Masselli gonfia il petto

TERNI

Prime schermaglie di “ballottaggio“. Comincia Orlando Masselli, candidato sindaco del centrodestra, che se la vedrà con Stefano Bandecchi, Alternativa popolare e liste collegate. Masselli lancia via social la campagna “Sindaco vero”. "Sono un uomo pragmatico e realista. Da sempre ho concentrato il mio impegno di amministratore sui progetti reali. Dai più piccoli ai più grandi. Dalla strada da rifare fino al più ambizioso piano di rilancio di lavoro e sviluppo tramite il Pnrr. I risultati concreti e positivi li conoscete", cosi in un post. "C’è chi promette la Luna (che, capisco, magari è anche bello sognarla, ma poi sappiamo tutti che non diventa realtà) e chi fa. Nella vita vince chi fa. Non chi illude – continua Masselli –. È per questo che siamo in campo. Per ascoltare e risolvere. Per garantire sicurezza, legalità e trasparenza. Per tutelare la dignità umana di tutti i ternani. Per dare a Terni un orizzonte di serenità con un’amministrazione affidabile, concreta e vicina. Noi rispettiamo tutti, ma possiamo dire con orgoglio che non ci sono alternative di buon governo della città rispetto a noi. Terni ha bisogno di un sindaco che dica la verità". Masselli parte da un vantaggio del 7% su Bandecchi.