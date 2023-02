Aree verdi, nuovi giochi grazie alla generosità di Coop Borgorete

Nuovi giochi sono in procinto di essere installati in alcune aree verdi di Perugia grazie alla generosità della Cooperativa sociale Borgorete che ha deciso di donare all’amministrazione comunale alcune attività ludiche. Ad annunciarlo è stato l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e ambiente Otello Numerini. Nel dettaglio le donazioni riguarderanno l’area verde di via Birago, dove verrannono installate un’altalena a due posti con trave tubolare in acciaio; 2 composizioni Picnic, un dondolo doppio, uno scivolo saliscendi con scala in legno.

Nell’area verde di Ponte della Pietraè previsto un villaggio Toledo composto da una torretta, un gruppo ginnico e uno scivolo, un’altalena a 2 posti, un bilico junior 2 posti. E ancora: all’area verde in Largo Madonna Alta e Strada Pian della Gennaun tavolo da ping pong. Infine al parco Vittime delle Foibe: 25 piante aromatiche e sementi vari, 30 targhette in alluminio informative da affiggere nelle vicinanze degli alberi ubicati nel parco, identificandone la specie.