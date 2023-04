Aree camper senza elettricità Mancano ancora le colonnine per la ricarica dell’energia

Città invasa dai camperisti, ma le due nuove aree camper non sono ancora dotate del servizio per la ricarica dell’energia elettrica. Il freddo non ha spaventato gli amanti del turismo in camper che tra le tappe per le vacanze di Pasqua hanno scelto anche Spoleto. La città da un anno esatto è dotata di due nuovissime aree inaugurate proprio in occasione della Pasqua dello scorso anno. Ad attivare i lavori per la realizzazione di queste importanti infrastrutture per il turismo è stata l’amministrazione De Augustinis con fondi del terremoto per un importo complessivo di 120mila euro. In via Fratelli Cervi e nell’area di parcheggio della Ponzianina (via del Tiro a Segno) sono state realizzate 30 piazzole (10 in via del Tiro a Segno e 20 in via Fratelli Cervi) e già da circa un anno è possibile usufruire del servizio di scarico e carico dell’acqua ed effettuare, tramite i parcometri presenti, il pagamento della sosta per un massimo di 5 euro giornaliere. Entrambe le aree sono però incomplete perché mancano proprio quelle colonnine di ricarica dell’energia elettrica che costringono i turisti a non sostare più di 24 ore. Questo problema si accentua maggiormente con le basse temperature perché l’energia elettrica viene utilizzata anche per il riscaldamento. Non potendo ricarica le batterie quindi i turisti non possono soggiornare più di un paio di giorni e sono costretti a lasciare la città. L’amministrazione comunale è al corrente della situazione e dopo un rimbalzarsi di responsabilità con il gestore delle aree BusItalia sembra finalmente riuscita a trovare una soluzione per completare l’opera, installando le colonnine dell’energia elettrica. Lo stesso sindaco Sisti qualche mese fa ha assicurato che entro l’estate il servizio energia elettrica sarà a disposizione dei turisti.