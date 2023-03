Aree camper ancora incomplete ’Colonnine elettriche entro l’estate’

Entro l’estate le due nuove aree camper di via del Tiro a Segno e via Fratelli Cervi saranno finalmente dotate di apposite colonnine per la ricarica dell’energia elettrica. Ad assicurarlo è il sindaco Andrea Sisti, che alla fine ha trovato l’accordo con Busitalia per completare l’opera a doppia sede, avviata già dalla precedente amministrazione con l’assessore ai lavori pubblici Flavoni e finanziata con fondi del terremoto per un importo complessivo di 120mila euro.

In via Fratelli Cervi e nell’area di parcheggio della Ponzianina (via del Tiro a Segno) sono state realizzate 30 piazzole (10 in via del Tiro a Segno e 20 in via Fratelli Cervi) e già da circa un anno è possibile usufruire del servizio di scarico e carico dell’acqua ed effettuare, tramite i parcometri presenti, il pagamento della sosta per un massimo di 5 euro giornaliere. Entrambe le aree sono però incomplete perché mancano proprio quelle colonnine di ricarica dell’energia elettrica che costringono i turisti a non sostare più di 24 ore. Ma a chi tocca installarle al Comune o a Busitalia? Dopo diversi mesi l’impasse è stata finalmente risolta e sarà il comune a farsi carico dell’installazione. L’ente pubblico ha già stanziato i fondi per avviare i lavori ed il nuovo servizio dovrebbe essere disponibile già all’inizio dell’estate.

Ad un anno dall’inaugurazione l’assessore al turismo Giovanni Paroli stila un primo bilancio. "L’area di via del Tiro a Segno, quella vicina alle scale mobili della Ponzianina è molto frequentata, mente quella di via Fratelli Cervi ha registrato un numero minore di utenti che lamentano la lontananza da alcuni servizi. In molti comunque, nonostante siano attive le due nuove aree, continuano a preferire la terza, ovvero quella di via dei Filosofi. Quest’area è tuttora geolocalizzata, è gratuita ed è anche attrezzata per il carico e scarico delle acque".

Daniele Minni