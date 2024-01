Area industriale di S. Chiodo. Via ai lavori sulla viabilità

SPOLETO - Oltre un milione di euro per la rotonda di Santo Chiodo e per la strada della frazione di San Gregorio di Ocenelli. È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’avvio del primo dei due stralci del lavori attivati dal Comune e finalizzati al "miglioramento della viabilità di accesso all’area produttiva di Santo Chiodo": il “pacchetto“, per un importo pari a 450mila euro, prevede la realizzazione di una rotatoria nella zona industriale di Santo Chiodo all’incrocio tra via degli Operai, via delle Industrie e via dei Tessili. "Lo stato attuale dei luoghi infatti – spiega il Comune – è caratterizzato da un incrocio molto modesto e poco attinente al traffico pesante presente nella zona industriale". Il progetto oltre alla rotatoria prevede anche "l’allargamento del ponticello attraverso opere strutturali in cemento armato e l’aumento dei raggi di curvatura per consentire il transito delle diverse tipologie di veicoli. In programma pure la creazione di un nuovo marciapiede "che darà continuità a quello già esistente garantendo il passaggio dei pedoni in condizioni di sicurezza e il rifacimento dell’illuminazione pubblica". L’iter è quasi giunto al termine e a breve si saprà il nome della ditta aggiudicataria dell’appalto. Ulteriori 600mila euro, invece, serviranno per risistemare la strada che conduce a San Gregorio di Ocenelli. L’amministrazione, come già annunciato, ha acquisito la nota da parte della Regione relativa alla concessione dei contributi.