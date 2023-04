"Area-giochi nel degrado Erbacce alte un metro"

"Tra le priorità dell’amministrazione comunale c’era anche quella di valorizzare le frazioni, ma qui a San Giacomo ci troviamo sempre nelle stesse condizioni e ancora una volta, nonostante le numerose segnalazioni, i giardini di via Svizzera rimangono un autentico serpaio". Il comune ha provveduto a sostituire i giochi per i bambini, ma l’erba è alta più di un metro ed i giardini sono inaccessibili. Prima era stato installato anche lo scivolo, che oggi però è stato rimosso ed una parte del giardino è stato addirittura adibita ad area di cantiere, riducendo drasticamente gli spazi destinati ai bambini. "Abbiamo chiesto più volte, al comune e all’Ase, quali siano i piani dell’amministrazione per questo parco pubblico – afferma un residente - ci hanno sempre detto che sarebbero intervenuti a breve, ma ormai sono passati mesi e ancora non si vede la luce. Sarebbe opportuno che qualcuno si assumesse la responsabilità di dichiarare pubblicamente che quell’area non è più un parco-giochi per bambini.

Sarebbe un fatto triste, ma se non altro rispettabile. E invece niente: si tolgono gli spazi ai nostri figli senza però ammetterlo pubblicamente". Quello della manutenzione ordinaria e del taglio dell’erba dei giardini di via Svizzera a San Giacomo è un problema di lunga data e in passato Ase e Comune si sono rimbalzati le responsabilità. I residenti si sono prima impegnati per far sostituire i giochi per rendere il giardino accessibile ai bambini, ma permane il problema della manutenzione.