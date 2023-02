Area ex Sai verso il nuovo accordo

Per l’area ex Sai di Passignano è in arrivo l’accordo tra la Michelangelo Costruzioni e Pac 2000. La proprietà titolare dei circa 13 ettari di terreno in riva al Trasimeno, dove ad oggi restano solo scheletri dei capannoni che ospitarono la grande industria aeronautica passignanese, sarebbe sul punto di cedere una porzione di qualche ettaro a "Conad". Una possibilità da tempo nell’aria ma che è ormai alla stretta finale, secondo quanto La Nazione ha avuto modo di apprendere, con la presentazione in dirittura d’arrivo di un piano progettuale da parte del nuovo acquirente direttamente al Comune.

Il progetto dovrebbe prevedere un insediamento commerciale in corrispondenza del capannone fronte lago con un abbattimento delle altezze che passerebbero da 12 a 5 metri, con annessi parcheggi e realizzazione della strada di accesso a quello che potrebbe non essere solo un punto vendita ma anche uno spazio sperimentale – forse ristorazione? – del colosso della grande distribuzione. A questo punto, in un quadro generale di accordi che dovrebbe portare allo sblocco dell’area dopo circa 30 anni di totale stallo dovuto al fallimento della ex Sai, la Michelangelo Costruzioni (proprietaria dal 2004) potrebbe puntare alla realizzazione della parte di edilizia residenziale che – è sempre stato ribadito – dovrà essere di alto profilo qualitativo, con una ulteriore diminuzione delle cubature inizialmente previste dal progetto che nell’ultima versione nota (risalente al 2012) tra costruzioni di pertinenza pubblica e privata raggiungeva i 152.000 metri cubi. E in questa partita l’interesse pubblico dovrebbe essere garantito dal Comune a cui dovrebbe premere principalmente che l’area non si trasformi in quartiere dormitorio o in una mera speculazione edilizia, malgrado l’impatto visivo degli edifici ridotti a ruderi siano ormai un biglietto da visita impresentabile in pieno centro turistico.

Tra le opzioni resta quella dell’edificio adibito a polo museale sulla storia del volo e il mantenimento del portale di accesso all’area, da valorizzare in qualche modo. Inoltre negli anni è stata avanzata l’ipotesi di ottenere la realizzazione di un nuovo edificio scolastico che per "effetto domino" trasformerebbe le attuali scuole nel distretto sanitario lasciando così l’ex ospedale a totale uso del Cori. Sara Minciaroni