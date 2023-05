Arconi, i topi tranciano 12mila euro di... cavi

Aperta solo da qualche mese, la biblioteca degli Arconi è alle prese già con qualche problema piuttosto serio. Sono i topi infatti i responsabili di una serie di guasti che col tempo si sono verificati all’impianto elettrico, a quelli antintrusione, di climatizzazione e antincendio e pure alla rete Internet. I roditori, nella migliore delle tradizioni infatti,, si mangiano i cavi e li spezzano facnedo saltare la luce e le connessioni. Per questo motivo il Comune è dovuto correre ai ripari per ripristinare la piena funzionalità di tutti gli impianti, affidando a un’impresa di Ascoli Piceno il lavoro. In tutto, tra verifica degli impianti, ricerca dei guasti, posa dei nuovi cavi e altri lavori per un costo co0mplessivo di 11.590 euro. L’investimento sugli Arconi è stato di oltre 4 milioni e anni di lavori. Già nei mesi scorsi c’erano stati problemi con infiltrazioni d’acqua.