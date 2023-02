Arco del Pestello, il Rotary si occuperà del restauro e della sua valorizzazione

Il Rotary Club club di Assisi provvederà al restauro del cosiddetto il restauro dell’Arco del Pestello, che segna il confine tra Via San Francesco e Via Fortini, lungo la direttrice che da piazza del Comune porta alla Basilica del Santo. E’una delle iniziative per i cinquant’anni di storia del club, festeggiati nel corso di una serata all’insegna dei ricordi, delle testimonianze, degli aneddoti. Il restauro vuole segnare l’ennesimo intervento, in tutti questi anni in favore della comunità cittadina e del territorio. Accolti dal presidente Alessio Ronca, sono stati ripercorsi, alla presenza di Paolo Signore, Governatore del Distretto Rotary 2090, alcuni tratti significativi della vita del club, presentati e conditi da particolari ricchi di simpatia e giovialità, dall’avvocato Gino Costanzi, segretario fondatore del club assisano. Intervenuti, fra gli altri, Aldo Taticchi, past president del Rotary di Perugia, che ha ricordato il ruolo di "Club padrino" svolto 1973 a favore della nascita di un Rotary anche nella città serafica, Clara Brunacci, primo presidente donna, Intervenuti i sindaci di Assisi e Bastia Umbra, Stefania Proietti e Paola Lungarotti mentre i soci Emanuele Concetti, Fabio Berellini e Federica Romani, hanno presentato i progetti da realizzare nel breve-medio periodo: l’apposizione, su alcune targhe realizzate dal Club in prossimità dei monumenti più significativi della città, di QR code che daranno accesso a informazioni storiche e artistiche sul patrimonio culturale.