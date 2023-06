Arcivescovo Maffeis, "Grazie ai tanti giovani animatori d'oratorio"

"Il primo pensiero che viene nello stare in mezzo a questi ragazzi è un pensiero di profonda gratitudine e riconoscenza alle nostre comunità parrocchiali, ai nostri preti, specialmente ai tanti giovani animatori d’oratorio che dedicano ai più piccoli tempo, energia, fantasia, passione, cuore ed anche la loro esperienza di fede e di Chiesa". Lo ha sottolineato l’arcivescovo Ivan Maffeis durante l’annuale Giornata diocesana dei “Gr.Est.” (gruppi estivi), promossa dal Coordinamento Oratori Perugini (COP) e della Pastorale diocesana giovanile, al Percorso Verde “Leonardo Cenci”. Davanti a migliaia di bambini e ragazzi sono intervenuti anche la presidente della Regione Donatella Tesei e il sindaco Andrea Romizi, che hanno espresso vivo compiacimento e grande soddisfazione per l’opera svolta dagli Oratori (in Umbria sono 120), trovando molto attuale, educativo il tema di quest’anno proposto ai “Gr.Est.” dall’Anspi, quello dei “Cavalieri erranti” incentrato sulla figura di “Don Chisciotte della Mancia” di Miguel de Cervantes.