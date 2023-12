Archiviate le accuse nei confronti della direttrice sanitaria

Archiviate le accuse contro la direttrice sanitaria del centro Forabosco di Collestrada, finito nell’occhio del ciclone dopo l’indagine su presunti maltrattamenti ai danni di alcuni ospiti con disabilità dello spettro autistico. Alla direttrice sanitaria veniva contestata l’ipotesi di non aver refertato le lesioni riportate da uno degli ospiti, segni, secondo l’accusa, dei maltrattamenti subiti nel centro diurno. Per il giudice per le indagini preliminari, Margherita Amodeo, "non si ravvisano gli estremi dei reati in contestazione né di altri ipotizzabili reati" nei confronti dell’indagata, assistita dall’avvocato Delfo Berretti. Una conclusione a cui il giudice arriva dopo un supplemento di indagine disposto dal gip in seguito alla riapertura del caso su richiesta dei familiari di uno degli ospiti che avrebbe subito maltrattamenti che si erano opposti all’archiviazione. Nel supplemento di indagini, svolto dalla Procura di Perugia, il pm aveva disposto l’audizione di alcuni testimoni. Le testimonianze, ricostruisce il giudice, avevano permesso di appurare come la dottoressa, una volta accertati i lividi sul corpo di uno degli ospiti avesse cercato "di capirne l’origine chiedendo anche agli operatori, o portando la circostanza alla loro attenzione nel corso delle riunioni ed informandone i genitori del ragazzo. Inoltre, i testi escussi hanno riferito che riguardo ai lividi riscontrati (sull’ospite, ndr) non vi era particolare allerta in quanto quest’ultimo a volte si procurava lividi per la patologia sofferta". Per il giudice, quindi, il reato è infondato. Per gli indagati, il procedimento prosegue, uno di loro ha patteggiato.