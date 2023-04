Architettura e ambiente, “Seed“ fa subito centro

Parte subito forte la prima edizione del Festival “Seed“, in scena fino a domenica, organizzato dalla Fondazione Guglielmo Giordano e promosso dall’Istituto Nazionale di Architettura e dalla Fondazione Umbra per l’Architettura con una settimana di incontri, dialoghi, installazioni e spettacoli dedicati al futuro dell’architettura e dell’ambiente, passando per lo spazio sacro.

Ieri sono state cinquecento le iscrizioni per il sold out dell’evento di apertura, all’Auditorium di San Francesco al Prato dove alle 19 si è tenuta la cerimonia inaugurale alla presenza delle istituzioni.

Quanto al programma di oggi c’è grande attesa per il workshop “Con gli occhi dei santi”, installazione esito del workshop di progettazione e autocostruzione del corso di laurea in Design del dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia. E sempre oggi vengono inaugurati tre importanti progetti che accompagneranno il festival nelle sue date di Perugia: la “Data Room“, la stanza dei numeri immersiva di Matteo Moretti, pluripremiato designer e docente, il “Material Point“ (archivio fisico e digitale“ e la “Materioteca urbana“, da vedere sempre all’Accademia di Belle Arti, città, realizzata dagli studenti del biennio specialistico in Brand Design.

Alle 15 verrà annunciata la decina finalista della sezione romanzi editi del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, a seguire per la prima volta in Umbria l’attrice Carlina Torta metterà in scena il reading “A cercar insieme i fiori“, tratto dalle opere di Clara Sereni.