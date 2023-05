Aprile, record di passeggeri "La crescita è ormai costante"

L’aeroporto nel mese di aprile, grazie ai 56.837 passeggeri transitati, ha fatto registrare il nuovo record storico mensile, superando del 2% anche quello di agosto 2022 e del 94% quello di aprile dello scorso anno. Inoltre giovedì 6 aprile con lo storico giornaliero di 2.677 passeggeri, pari ad un +13% rispetto al 4 luglio 2022, rimarrà una data da ricordare per il san Francesco. Nel dettaglio, i voli di linea su rotte internazionali hanno totalizzato 37.756 passeggeri, pari al 67% dell’intero traffico commerciale, mentre quelli su rotte domestiche hanno fatto il pieno con 18.697 utenti. I passeggeri dei voli privati sono stati 384. Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto: "Complici gli eventi programmati in Umbria – in primis il Festival Internazionale del Giornalismo – e le festività legate alla Pasqua e ai ponti, gli aeromobili hanno visto riempimenti medi sopra all’83%, con diverse rotazioni che hanno viaggiato con il tutto esaurito. Un risultato eccellente, che conferma la grande attrattività che aeroporto e territorio stanno dimostrando sempre di più di avere".