Apre le porte la sede di Forza Italia. Domani evento del centrosinistra

FOLIGNO – Proseguono le iniziative politiche in vista delle prossime elezioni amministrative. Domani apre le porte la sede di Forza Italia. Appuntamento alle 18 in via Gentile da Foligno con il sindaco Stefano Zuccarini e amministratori nazionali e regionali di Forza Italia. Il partito, in mattinata, avrà anche un gazebo in centro per avviare la campagna di tesseramento. Dopo l’inaugurazione della sede della Lega, continua l’attivismo del centrodestra, che corre per la riconferma del sindaco uscente Stefano Zuccarini. In questo caso, già annunciata, un’assemblea all’Auditorium Santa Caterina per il 20 aprile dove presentare liste e programma più nel dettaglio, oltre che fare il punto sui cinque anni trascorsi. Molto attivo anche il centrosinistra, che corre a sostegno di Mauro Masciotti. In questo caso il prossimo evento che emerge dai social è quello di Foligno 2030 per domattina alle 10 presso la sede del Comitato, il Laboratorio delle idee, di via Mazzini, per la seconda parte di ‘Rianimiamo Foligno’. "Sarà la seconda tappa del nostro percorso di partecipazione per rianimare la città, dove la cultura incontra il sociale. Vogliamo lanciare il welfare culturale come come proposta innovativa di governo della città per i prossimi anni", dice Foligno2030. Enrico Presilla, il candidato di Impegno civile e Alternativa popolare è molto attivo sui social. L’ultima iniziativa è quella lanciata il 24 aprile a Fiamenga, una ‘biciclettata sostenibile’ da Ponte San Magno a Fiamenga. "Mobilità sostenibile, trasporto pubblico locale, opere pubbliche di Scopo. Grazie alla connessione di questi tre elementi, possiamo ottimizzare la viabilità della nostra città. Foligno deve mirare ad una mobilità sostenibile, che produca un netto decongestionamento del traffico, favorendo l’utilizzo di mezzi alternativi alle automobili", dice.