Approvato il ddl che introduce il reato di omicidio nautico

CASTIGLIONE DEL LAGO - Con 140 voti favorevoli, nessun voto contrario e tre astensioni, l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il ddl che introduce il reato di omicidio nautico. Il provvedimento che riguarderà anche i laghi come il Trasimeno passerà ora all’esame della Camera. "L’approvazione del mio disegno di legge è un segno di civiltà". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. "È un primo passo importante per non sottovalutare quello che succede ogni anno lungo le nostre coste". "Ci sono motivi seri per votare questa legge e la nuova disciplina che contiene - spiega il senatore umbro Valter Verini - Come del resto facemmo, in questo ramo del Parlamento nella scorsa legislatura. È una disciplina, lo ricordiamo, che si propone di aggiornare il nostro codice penale". "Per effetto di queste modifiche si punisce dunque con le stesse sanzioni chi abbia causato un grave incidente sia se alla guida di un mezzo su strada sia se alla guida di un natante in acqua". In effetti, dopo che nel 2016 erano state introdotte nell’ordinamento le nuove fattispecie autonome per i delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali, previsti. Dai nuovi articoli 589 bis e 590 bis del codice penale (che avevano reso molto più severe le sanzioni soprattutto per i casi di guidatori professionali o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di alcool) riguarderanno presto anche chi guida imbarcazioni.