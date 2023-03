Approvato il bilancio preventivo, "sostegno alle famiglie"

TODI - È stato approvato il bilancio preventivo 2023-2025. Ad esprimere soddisfazione per un bilancio che tiene in equilibrio i conti e conferma gli investimenti è Todi Tricolore e il suo consigliere Andrea Nulli che ha contribuito alla stesura del bilancio insieme all’assessore Elena Baglioni per i punti riguardanti le manutenzioni. "Apprezziamo l’atteggiamento prudenziale del bilancio previsionale – dicono - che va a finanziare le spese obbligatorie per legge e, soprattutto, condividiamo l’averlo incentrato sul sostegno alle famiglie, il cofinanziamento delle opere pubbliche e le manutenzioni". "Il rapporto instaurato con la Regione – aggiunge - ci ha visti protagonisti di numerosi investimenti, circa 31 milioni di euro, che faranno cambiare in meglio la città per renderla più attrattiva per le famiglie residenti e per chi deciderà di trasferirsi da noi. Questo potrebbe essere un modo per sviluppare ancora di più un concetto di città che ruota intorno alla famiglia, perché sappiamo tutti che la denatalità è il problema principale che affligge la nostra comunità". s.f.