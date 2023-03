Approvato il bilancio Parcheggio e piscina: via alla stipula dei mutui

Il Consiglio Comunale nella sua ultima seduta ha approvato a maggioranza, 14 voti favorevoli ed 8 contrari, il bilancio di previsione per l’anno in corso. Illustrato in maniera dettagliata dall’assessore Marco Morelli, con l’ausilio di efficaci slide, integrato dai contributi del sindaco Filippo Stirati e dell’assessore ai lavori pubblici Valerio Piergentili, ammonta, per la parte corrente, primi tre titoli delle entrate, a 31.486.649 euro, previsione che lievita a 74.528.968 euro aggiungendo entrate in conto capitale.

Sul fronte delle spese, va fatta la distinzione tra correnti (aumentate rispetto agli anni precedenti per i continui rincari delle materie prime) e in conto capitale che si svilupperanno fino al 2025.

Morelli ha tenuto a sottolineare la scelta della amministrazione di non ritoccare le tariffe di Imu, Tari e Irpef che, con l’Imposta di soggiorno, garantiscono introiti per 14.183 euro, rispettivamente con 6.700 euro, 4.400, 2.793, 290. Ha fatto riferimento pure alla politica del personale con bandi già espletati (tre vigili urbani) e altri di prossima emanazione per altre dieci unità. Nel suo intervento l’assessore Piergentili ha fatto una lunga elencazione di opere pubbliche con una qualche apertura per recuperare l’impianto di risalita di Via della Repubblica, confermando l’accensione di mutui per 4 milioni di euro per finanziare il completamento del parcheggio pluriplano di San Pietro (2.500.000), della piscina comunale (1.300.000) e integrare l’onere previsto per la ripavimentazione di Piazza Grande (200.000).

In sede di dibattito severe le critiche delle minoranze (Rughi, Baldinelli, Goracci, Salciarini, e Carini), convinti e motivati gli apprezzamenti della maggioranza (Zaccagni, Pompei, Morelli dei Led). In chiusura il sindaco Stirati ha parlato di un bilancio espressione di una coalizione di governo concreta e propositiva, con progetti destinati a rappresentare una risorsa anche per la prossima legislatura, contrariamente alle "polpette avvelenate (quali Puc di S.Pietro, discarica, vecchio ospedale) ricevute in pesante eredità dalle Giunte che ci hanno preceduto".