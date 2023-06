Applicazione del Daspo "Stiamo verificando"

Il dossier del Daspo per i protagonisti della rissa al Campo de li Giochi è aperto sul tavolo del Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai. "Stiamo lavorando per verificare le condizioni e l’entità della misura da applicare", conferma la massima autorità provinciale in tema di pubblica sicurezza. Il procedimento andrà avanti a prescindere dalle eventuali denunce incrociate che potrebbero arrivare. E la linea su cui intende muoversi la Questura è quella segnata dalla norma, ovvero la necessità di stigmatizzare attraverso questo provvedimento, un pericolo per la pubblica sicurezza, tendendo a impedire che la situazione possa verificarsi di nuovo. I tempi saranno quelli tecnici per svolgere tutte le verifiche del caso. Il provvedimento è modulabile, quindi andrà capito quanto la Questura deciderà di “spingere“ sulla punizione. Non mancherebbero i precedenti che permettono agli atleti professionisti di continuare a esercitare la propria disciplina, pur impedendo il rientro in campo da spettatore. Si muove poi la Commissione Giustizia dell’Ente: il procuratore Emanuele Lentini porterà avanti le indagini e la Commissione giudicherà. Il tutto attraverso un procedimento regolamentato e che tenga conto del diritto di difesa e del contraddittorio.

La decisione potrà essere un proscioglimento o una sanzione, interdittiva o meno. Anche qui nessuna certezza sui tempi, ma sulla necessità di un procedimento che tuteli le parti in causa. Ultima questione aperta è chi correrà al posto di Luca Innocenzi. "Non ci siamo mossi sui nomi", ha detto il priore del Cassero, Fabio Serafini. I rumors portano a Lorenzo Paci.