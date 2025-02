Appiccano il fuoco per noia. Tre denunce, due sono minori

PANICALE - Si annoiavano durante la vacanze di Natale e, per passare il tempo, hanno appiccato il fuoco dentro il magazzino di un’esposizione mobili chiuso da anni. Hanno detto di aver fatto senza pensare alle conseguenze, una bravata insomma, quella di aver esploso dei petardi dentro un luogo pieno di carta e legno. A più di un mese da quel fatto, che aveva destato non poca preoccupazione nella piccola frazione di Tavernelle dove erano stati visti arrivare i pompieri a sirene spiegate, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà due minorenni e un maggiorenne, sospettati di aver danneggiato, in concorso tra loro, lo scorso dicembre, gli arredi del magazzino aziendale e vari atti amministrativi contenuti al suo interno.

I giovani, due sedicenni e un ventenne, secondo quanto accertato dai carabinieri nel corso delle indagini, si sarebbero introdotti all’interno del fabbricato adibito a deposito e, una volta dentro, avrebbero esploso alcuni petardi dando origine ad un principio di incendio. Le fiamme avrebbero dapprima interessato i documenti cartacei, propagandosi in seguito ad alcuni oggetti d’arredo quali sedie e tavoli, danneggiandoli e rendendoli inservibili. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e di evitare conseguenze ulteriori. Tutti e tre i giovani sono stati denunciati per danneggiamento seguito da incendio e di invasione di terreni o edifici.